Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Beladener LKW kippt beim Abbiegevorgang in Wolfersweiler um und verliert seine Ladung. LKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Nohfelden Wolfersweiler B41 (ots)

Am Vormittag des 28.01.2025, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein LKW mit WND- Kreiskennung (Kipper, 18 Tonnen zulässige Gesamtmasse) die B41 in Fahrtrichtung Wolfersweiler. Der LKW war mit Erdmassen beladen. In der Ortsdurchfahrt Wolfersweiler beabsichtigte der LKW in Richtung Gimbweiler abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kippte der LKW auf die rechte Seite um. Hierbei wurde der 63-jährige Fahrer, welcher aus dem Raum Idar-Oberstein stammt, in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Ladung wurde über die gesamte Fahrbahn verstreut. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zwecks Begutachtung in das Krankenhaus St. Wendel eingeliefert. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber aus Wittlich im Einsatz. Im Rahmen der Bergung des verunfallten LKW und Aufsammeln der verlorenen Ladung, musste die Strecke an der Unfallstelle bis in die späten Abendstunden voll gesperrt werden. Die Sperrung und die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei St. Wendel. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

