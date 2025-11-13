Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei und verletzt zwei Beamte bei Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am gestrigen Mittwochabend in Kassel-Bettenhausen erst versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten und bei der anschließenden Kontrolle zwei Beamte verletzt, sodass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Der 30 Jahre alte Mann aus Baunatal konnte erst durch weitere Polizisten und die Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands, Trunkenheit im Straßenverkehr und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ihnen der 30-Jährige mit seinem VW Golf gegen 23:15 Uhr in der Leipziger Straße wegen überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise aufgefallen. Die Streife entschied sich daraufhin zu einer Kontrolle des VW und schaltete die Anhaltesignale an ihrem Streifenwagen ein. Doch statt der Aufforderung nachzukommen, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit weiter und versuchte so, vor den Beamten zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung fuhr der 30-Jährige dann im Ölmühlenweg auf den Parkplatz eines Autohandels und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Als die Polizisten den Mann nach nur wenigen Metern einholen konnten und festhalten wollten, kam es zu einem Gerangel. Dabei fügte der hochaggressive 30-Jährige einem Polizisten eine Schnittverletzung im Gesicht zu und verletzte dessen Kollegin an der Hand. Mit Hilfe weiterer, hinzugerufener Streifen konnte der unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer schließlich festgenommen werden. Auf dem Polizeirevier wurde dem immer noch äußerst aggressiven 30-Jährigen anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde ebenso sichergestellt wie der Fahrzeugschlüssel, da die Eigentumsverhältnisse des VW nicht abschließend geklärt werden konnten. Weiterhin wurde auch ein Schlüssel sichergestellt, mit dem der Mann möglicherweise den Polizeibeamten im Gesicht verletzt hatte. Die beiden Polizisten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell