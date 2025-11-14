Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mädchen angefahren und geflüchtet: Zeugen von Unfall auf Holländischer Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein 10-jähriges Mädchen ist am Mittwoch auf der Holländischen Straße mit einem Auto zusammengeprallt, als es offenbar bei Rot eine Fußgängerampel überquert hatte. Da der bislang unbekannte Fahrer eines türkisfarbenen Kleinwagens seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fortsetzte, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer.

Wie ein Zeuge einer Streife des Polizeireviers Nord berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr an einer Fußgängerampel in Höhe einer Tankstelle bei der Helmholtzstraße. Hier soll das Mädchen die Straße überquert haben, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. Dabei soll es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Kleinwagen gekommen sein, der daraufhin ohne anzuhalten weiterfuhr. Die 10-Jährige hatte ihren Weg anschließend ebenfalls fortgesetzt und erst zu Hause ihrem Vater von dem Unfall erzählt. Das Mädchen war dabei an Hand und Bein verletzt worden und wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben kann oder den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

