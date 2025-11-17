Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser im Landkreis Kassel: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Schauenburg, Baunatal, Söhrewald und Niestetal (Landkreis Kassel):

Zu insgesamt fünf Wohnungseinbrüchen im Landkreis Kassel wurde die Polizei am Wochenende gerufen. In allen Fällen, die sich in Schauenburg-Elgershausen, Baunatal-Großenritte, Söhrewald-Wellerode und in Niestetal-Heiligenrode ereigneten, waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in Einfamilienhäuser eingebrochen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Einbrecher gehen, ist bislang unklar. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Das Einbruchsopfer aus der Straße "Am Hang" in Schauenburg hatte sich am Freitagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Mutmaßlich in der Nacht zum Freitag waren die Täter über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus eingestiegen und durchsuchten sämtliche Räume. Ebenfalls am Freitag, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 22:30 Uhr, kam es zu dem Einbruch im Holzweg in Baunatal. Dort hatten Einbrecher mit einem Hebelwerkzeug die Scheibe einer Balkontür zum Bersten gebracht. Mit ihrer Beute, einer Uhr und einer Jacke, flüchteten sie anschließend unerkannt.

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde der Einbruch in der Oberen Hamböhlstraße in Söhrewald festgestellt. Während der achtstündigen Abwesenheit der Bewohner hatten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster des Hauses aufgebrochen und begaben sich im Anschluss auf Beutezug. Was genau gestohlen wurde, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

In Niestetal-Heiligenrode kam es zu zwei Taten, die sich in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen ereigneten. Während sich die Täter in der Cornelius-Gellert-Straße über ein aufgehebeltes Kellerfenster Zutritt zu dem Haus verschafft hatten und mehrere Räume nach Wertsachen durchsuchten, blieb es in der Straße "Opferhof" beim Versuch, die Kellertür aufzuhebeln. Dies misslang aus unbekannten Gründen, sodass die Einbrecher nicht in das Haus gelangten.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell