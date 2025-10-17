FW Norderstedt: Großer Laternenumzug in Norderstedt/Harksheide

Feuerwehr Norderstedt

Norderstedt (ots)

Am Samstag, den 01. November 2025, findet in Norderstedt/Harksheide der jährliche Laternenumzug statt. Der Umzug startet um 17:30 Uhr am Harksheider Marktplatz und wird von den Mitgliedern des Spielmannszugs TuRa Harksheide, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide organisiert und durchgeführt.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch zwei Spielmannszüge, die während des Umzuges traditionelle Laternenlieder spielen werden. Des Weiteren werden die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Harksheide und die Jugendfeuerwehr Norderstedt den Umzug mit Fackeln begleiten.

Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach dem Umzug Getränke und Grillwürste zu erwerben. Bei sehr kalten Temperaturen werden zusätzlich Heißgetränke angeboten.

Die geplante Strecke ist etwa 1,4 Kilometer lang und führt über folgende Straßen: Marktplatz, Am Exerzierplatz, Fadens Tannen, Finkenried, Uhlenkamp, Alter Kirchenweg und zurück zum Marktplatz.

Für Interessierte, die eine eigene Laterne basteln möchten, steht eine Bauanleitung auf der Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide zur Verfügung:

https://www.feuerwehr-harksheide.de/Laterne-Bauanleitung-2020.pdf

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell