Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Bad Oeynhausen-Volmerdingsen (ots)

(DM) Auf der Volmerdingsener Straße kam es im Bereich der Einmündung Schnedigsen am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hiller schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige mit ihrem Toyota die Volmerdingsener Straße in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. Parallel dazu war ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem rechtsseitigen Radweg in gleicher Richtung unterwegs.

Gegen 07:50 Uhr bog die Frau, ebenfalls aus Hille, nach rechts in die Straße Schnedigsen ab. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann über den Lenker seines Rades geschleudert, prallte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und stürzte von dort auf die Fahrbahn.

Der Mann wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell