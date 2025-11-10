Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 32-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung in der Hochstraße in Euskirchen beabsichtigten Polizeibeamte am Sonntag (9. November) um 19.33 Uhr einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Zülpich anzuhalten und zu kontrollieren.

Nachdem dem Pkw-Fahrer Anhaltezeichen gegeben wurden, verlangsamte dieser zunächst seine Geschwindigkeit, hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter auf eine Polizeibeamtin zu.

Die Polizeibeamtin musste zur Seite treten um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern.

Daraufhin beschleunigte der Fahrzeugführer und entzog sich der Kontrolle.

Das Fahrzeug konnte nur wenige Meter entfernt im Bereich eines Kreisverkehrs abgestellt aufgefunden werden. Der Pkw-Fahrer hatte sich zwischenzeitlich fußläufig von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen vor Ort konnten die Fluchtrichtung von dem flüchtigen Pkw-Fahrer nennen, woraufhin die Verfolgung zu Fuß aufgenommen wurde. Im Bereich der Innenstadt konnte der Mann von Polizeibeamten auf einer Toilette in einem Restaurant gestellt werden.

Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz von einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell