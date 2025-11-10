PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Nettersheim-Tondorf (ots)

Am gestrigen Sonntag (9. November) wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim in der Straße Schlehenweg in Nettersheim-Tondorf angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle wurde bei dem Mann ein starker Atemalkohol festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

