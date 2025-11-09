PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

53919 Weilerswist (ots)

Am 08.11.2025, gegen 21.05 Uhr, beabsichtigte eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Münstereifel an der Abfahrt Weilerswist von der Autobahn A61 nach links auf die L163 abzubiegen. Hierbei übersah sie das Fahrzeug einer 18-Jährigen aus dem Kreis Düren, die auf der L163 in Richtung Metternich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die 41-jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ebenso erlitten die 18-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer Verletzungen. Nach der Erstbehandlung am Unfallort wurden alle Verletzten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines VU-Teams aus Köln sowie des THW Euskirchen. Der Bereich der Unfallstelle war bis ca. 02.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

