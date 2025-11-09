Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Einbruch am Vormittag
53940 Hellenthal-Eichen (ots)
Am Freitagvormittag, 07.11.2025, nutzten unbekannte Einbrecher in Hellenthal-Eichen die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus. Sie drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten u.a. Schmuck. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.
