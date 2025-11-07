Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (6. November) wurde eine 61-jährige Fußgängerin aus Euskirchen auf einem Fuß- und Radweg entlang der Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim von einem vorbeifahrenden Pedelec-Fahrer angefahren und verletzt.

Die Frau stand gegen 7.20 Uhr mit ihrem Hund auf dem parallel zur Kommerner Straße verlaufenden Weg in Fahrtrichtung Euskirchen und beabsichtigte, die Fahrbahn zu queren.

In diesem Moment fuhr ein aus Euenheim kommender Pedelec-Fahrer in Richtung Euskirchen an ihr vorbei und stieß gegen sie, sodass die 61-Jährige stürzte und sich verletzte.

Bei dem Fahrer soll es sich augenscheinlich um einen jugendlichen männlichen Fahrer gehandelt haben.

Der Pedelec-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pedelec-Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell