Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Mechernich-Hostel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (6. November) kam es um 10.20 Uhr in der Friedentalstraße in Mechernich-Hostel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren befuhr die Friedentalstraße in Richtung der Gölertzstraße.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Gölertzstraße in Richtung der Heiliggasse.

Auf Höhe der Kreuzung übersah der 25-Jährige die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.

Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich bei der Kollision. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

