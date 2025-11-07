Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich
Mechernich-Hostel (ots)
Am gestrigen Donnerstag (6. November) kam es um 10.20 Uhr in der Friedentalstraße in Mechernich-Hostel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde.
Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren befuhr die Friedentalstraße in Richtung der Gölertzstraße.
Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Gölertzstraße in Richtung der Heiliggasse.
Auf Höhe der Kreuzung übersah der 25-Jährige die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.
Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich bei der Kollision. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
