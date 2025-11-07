PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreuzungsbereich

Mechernich-Hostel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (6. November) kam es um 10.20 Uhr in der Friedentalstraße in Mechernich-Hostel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin verletzt wurde.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren befuhr die Friedentalstraße in Richtung der Gölertzstraße.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Gölertzstraße in Richtung der Heiliggasse.

Auf Höhe der Kreuzung übersah der 25-Jährige die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.

Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich bei der Kollision. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:35

    POL-EU: Unbekannte entwenden Bagger und verursachen Sachschäden

    Weilerswist-Ottenheim (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag, dem 6. November, einen Bagger von einer Baustelle an der Euskirchener Straße in Weilerswist-Ottenheim. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug durch Weilerswist-Ottenheim und verursachten dabei mehrere Sachschäden. Gegen 4.20 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf der Anfahrt zu einem ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:35

    POL-EU: Unbekannte werfen Leuchtfackel in Wohnhaus

    Bad Münstereifel (ots) - Am gestrigen Mittwoch (5. November) warfen bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr eine Leuchtfackel durch ein geöffnetes Fenster in ein Reihenhaus in der Teichstraße in Bad Münstereifel. Der Hausbewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wohnhaus. Durch die Leuchtfackel wurde ein Stuhl sowie ein Spiegel im Wohnhaus beschädigt. Vor Ort wurde die abgebrannte Fackel ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:35

    POL-EU: Werkzeuge entwendet

    Mechernich (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von (4. November), 17.30 Uhr, bis (5. November), 6.55 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle an der Landstraße 61 in Mechernich. Nach bisherigem Erkenntnisstand drückten die Unbekannten ein Zaunelement ein bzw. beschädigten den Baustellenzaun und gelangten so auf das vollständig eingefriedete Gelände, auf dem sich unter anderem ein Klärbecken befindet. Das Grundstück wird über ein stählernes Tor betreten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren