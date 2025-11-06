Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeuge entwendet

Mechernich (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von (4. November), 17.30 Uhr, bis (5. November), 6.55 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle an der Landstraße 61 in Mechernich. Nach bisherigem Erkenntnisstand drückten die Unbekannten ein Zaunelement ein bzw. beschädigten den Baustellenzaun und gelangten so auf das vollständig eingefriedete Gelände, auf dem sich unter anderem ein Klärbecken befindet. Das Grundstück wird über ein stählernes Tor betreten. Am Schließzylinder des Tores wurden Hebelspuren festgestellt. Weiter wurden an einem Bauzaun Metallstreben zerschnitten. Auf dem Gelände wurde unter anderem eine Leiter, mehrere Werkzeuge und zwei mit Diesel befüllte Kanister entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 0 22 51 79 90 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell