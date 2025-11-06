PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte werfen Leuchtfackel in Wohnhaus

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Mittwoch (5. November) warfen bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr eine Leuchtfackel durch ein geöffnetes Fenster in ein Reihenhaus in der Teichstraße in Bad Münstereifel. Der Hausbewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wohnhaus.

Durch die Leuchtfackel wurde ein Stuhl sowie ein Spiegel im Wohnhaus beschädigt. Vor Ort wurde die abgebrannte Fackel vorgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 0 22 51 79 90 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
