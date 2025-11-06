Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwenden Bagger und verursachen Sachschäden

Weilerswist-Ottenheim (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag, dem 6. November, einen Bagger von einer Baustelle an der Euskirchener Straße in Weilerswist-Ottenheim. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug durch Weilerswist-Ottenheim und verursachten dabei mehrere Sachschäden.

Gegen 4.20 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf der Anfahrt zu einem Einsatz, als ihnen an der Euskirchener Straße eine vollständig zerstörte Glasscheibe einer Bushaltestelle auffiel. Kurz darauf meldete ein Zeuge, dass auf dem Schneppenheimer Weg in Weilerswist-Hausweiler ein Bagger mitten auf der Fahrbahn stehe und diese blockiere.

Im weiteren Verlauf wurde außerdem ein beschädigter Snackautomat an der Dauner Straße in Weilerswist-Ottenheim festgestellt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht sowie ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde, wird derzeit geprüft.

Der Bagger wurde an einen Berechtigten übergeben und an die ursprüngliche Abstellörtlichkeit versetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 0 22 51 79 90 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell