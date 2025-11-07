PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Duo greift Fußgänger in Euskirchen an

Euskirchen (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen war am Mittwoch (5. November) um 13.30 Uhr nach seinem Einkauf zu Fuß in der Hochstraße in Euskirchen unterwegs, als er bemerkte, dass ihm zwei Jugendliche auf einem E-Scooter folgten.

Einer der Jugendlichen stieg zunächst hinter dem Fußgänger ab. Daraufhin überholte der zweite Jugendliche den Mann mit dem E-Scooter und blieb vor ihm stehen. Unvermittelt schubste der E-Scooter-Fahrer den 62-Jährigen, sodass dieser zu Boden stürzte und verletzte. Anschließend stiegen beide Jugendlichen wieder auf den E-Scooter und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person (Fahrer vom E-Scooter)

   - blonde, kurze Haare
   - ca. 180 cm groß
   - schlank
   - ca. 15 Jahre alt
   - helle Kleidung

2. Person

   - kurze, dunklere Haare
   - ca. 160- 170 cm
   - schlank
   - ca. 14 Jahre alt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

