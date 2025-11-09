Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

53881 Euskirchen-Billig (ots)

Am Freitag, 07.11.2025, kam es auf der K24 zwischen gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Radfahrer aus Rheinbach schwer verletzt wurde.

Ein 82-jähriger PKW-Fahrer befuhr die K24 in Höhe der Ortschaft Billig in Richtung Antweiler. Hierbei übersah der Fahrer den vor ihm fahrenden Radfahrer und fuhr auf diesen auf. Es ist nicht auszuschließen, dass der PKW-Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell