Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sitzgarnitur auf Parkplatz in Brand gesetzt

Kall (ots)

Am heutigen Montag, dem 10. November, gegen 4.51 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Landstraße 204 bei Kall-Urft zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen meldeten der Polizei, dass auf dem Parkplatz eine Sitzgarnitur, bestehend aus zwei Sitzbänken und einem dazwischen befindlichen Tisch, brennen würde. Die Möbel bestanden überwiegend aus Kunststoff. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren die Bänke bereits abgebrannt. Das noch bestehende Feuer konnte durch die Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung wurde gefertigt. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

