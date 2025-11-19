Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schüler nach Sturz nicht mehr in Lebensgefahr

Petershagen (ots)

(TB) Auf dem Schulhof der Sekundarschule in Petershagen-Lahde kam es wie bereits berichtet am Montagmittag zu einem Unglücksfall. Hierbei zog sich ein Jugendlicher nach erster medizinischer Einschätzung eine Verletzung zu, die zunächst als lebensbedrohlich bewertet wurde. Zwischenzeitlich befindet sich der Verunfallte sich auf dem Weg der Genesung.

Bisher konnte ermittelt werden, dass neben dem verletzen Jugendlichen zwei Schulfreunde (beide 16) an dem Unglücksfall beteiligt waren. Im Rahmen einer mutmaßlichen Challenge kam es zu dem Sturzgeschehen. Die beiden anderen Beteiligten wollten den Mindener noch festhalten, konnten den Sturz auf den Boden aber nicht mehr verhindern. Durch den Fall zog er sich eine Kopfverletzung zu. Seitens der Schule wurde nach dem Vorfall umgehend ein Rettungswagen alarmiert, der den Schülern ins Mindener Klinikum verbrachte. Nach zunächst intensivmedizinischer Behandlung befindet der sich 16-Jährige wieder auf einer normalen Station.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Unglück rät die Polizei dringend davor ab, sich an Tik-Tock-Challenges zu beteiligen. Hierbei kann es schnell zu unkalkulierbaren gesundheitlichen Folgen kommen, die einen das gesamte Leben zeichnen können.

Ursprungsmeldung: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/petershagen-schueler-zieht-sich-bei-sturz-verletzung-zu

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell