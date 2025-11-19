PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schüler nach Sturz nicht mehr in Lebensgefahr

Petershagen (ots)

(TB) Auf dem Schulhof der Sekundarschule in Petershagen-Lahde kam es wie bereits berichtet am Montagmittag zu einem Unglücksfall. Hierbei zog sich ein Jugendlicher nach erster medizinischer Einschätzung eine Verletzung zu, die zunächst als lebensbedrohlich bewertet wurde. Zwischenzeitlich befindet sich der Verunfallte sich auf dem Weg der Genesung.

Bisher konnte ermittelt werden, dass neben dem verletzen Jugendlichen zwei Schulfreunde (beide 16) an dem Unglücksfall beteiligt waren. Im Rahmen einer mutmaßlichen Challenge kam es zu dem Sturzgeschehen. Die beiden anderen Beteiligten wollten den Mindener noch festhalten, konnten den Sturz auf den Boden aber nicht mehr verhindern. Durch den Fall zog er sich eine Kopfverletzung zu. Seitens der Schule wurde nach dem Vorfall umgehend ein Rettungswagen alarmiert, der den Schülern ins Mindener Klinikum verbrachte. Nach zunächst intensivmedizinischer Behandlung befindet der sich 16-Jährige wieder auf einer normalen Station.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Unglück rät die Polizei dringend davor ab, sich an Tik-Tock-Challenges zu beteiligen. Hierbei kann es schnell zu unkalkulierbaren gesundheitlichen Folgen kommen, die einen das gesamte Leben zeichnen können.

Ursprungsmeldung: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/presse/petershagen-schueler-zieht-sich-bei-sturz-verletzung-zu

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:33

    POL-MI: 14-Jährige bei Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen leicht verletzt

    Bad Oeynhausen-Rehme (ots) - (DM) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag wurde eine junge E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Ein Mindener (26) befuhr nach bisheriger Kenntnis gegen 13:40 Uhr mit seinem Renault die Hermann-Löns-Straße in Fahrtrichtung Alte Rehmer Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein Mädchen aus Bad Oeynhausen, mit ihrem E-Scooter die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:30

    POL-MI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - 46-jähriger Radfahrer leicht verletzt

    Lübbecke (ots) - (DM) An der Kreuzung Alsweder Straße / Hahler Straße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Pedelec-Fahrer. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lübbecker gegen 18:30 Uhr mit seinem Zweirad die Alsweder Straße und passierte die Kreuzung in Richtung der Bundesstraße 65. Zeitgleich ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 12:29

    POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet auf Acker

    Minden (ots) - (FW) Beim Versuch seinen Pkw auf der Straße zu wenden, geriet ein Löhner am Montag in Minden auf ein angrenzendes Feld und fuhr sich fest. Der 57-Jährige war gegen 13:15 Uhr mit seinem Ford an der Straße "Weseraue" in Richtung Minden unterwegs. Kurz hinter der Zufahrt zur angrenzenden Bundeswehr beabsichtigte der Mann sein Auto zu wenden. Bei diesem Fahrmanöver landete er aus bislang ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren