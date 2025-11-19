PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - 46-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Lübbecke (ots)

(DM) An der Kreuzung Alsweder Straße / Hahler Straße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Pedelec-Fahrer.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lübbecker gegen 18:30 Uhr mit seinem Zweirad die Alsweder Straße und passierte die Kreuzung in Richtung der Bundesstraße 65. Zeitgleich beabsichtigte eine Hüllhorsterin (55) mit ihrem weißen Volkswagen aus der Hahler Straße kommend nach rechts auf die Alsweder Straße abzubiegen - ebenfalls in Richtung B65.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen der Motorhaube des Pkw und dem Heck des Fahrrads. Der Mann stürzte infolge des Zusammenstoßes und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, die Fahrbereitschaft blieb jedoch erhalten. Das Pedelec wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

