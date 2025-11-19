PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet auf Acker

Minden (ots)

(FW) Beim Versuch seinen Pkw auf der Straße zu wenden, geriet ein Löhner am Montag in Minden auf ein angrenzendes Feld und fuhr sich fest.

Der 57-Jährige war gegen 13:15 Uhr mit seinem Ford an der Straße "Weseraue" in Richtung Minden unterwegs. Kurz hinter der Zufahrt zur angrenzenden Bundeswehr beabsichtigte der Mann sein Auto zu wenden. Bei diesem Fahrmanöver landete er aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts auf dem linksseitigen Feld. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer entdeckte den festgefahrenen Kraftwagen und rief die Polizei.

Da auf dem Acker ein Flurschaden entstanden war, wurde durch die Beamten ein Verkehrsunfall aufgenommen. Im Zuge dessen bemerkten die Ordnungshüter eine mögliche Alkoholisierung bei dem Verunfallten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe im JWK Minden entnommen. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Wagen musste im Anschluss vom Feld geborgen werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

