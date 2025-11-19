POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet auf Acker
Minden (ots)
(FW) Beim Versuch seinen Pkw auf der Straße zu wenden, geriet ein Löhner am Montag in Minden auf ein angrenzendes Feld und fuhr sich fest.
Der 57-Jährige war gegen 13:15 Uhr mit seinem Ford an der Straße "Weseraue" in Richtung Minden unterwegs. Kurz hinter der Zufahrt zur angrenzenden Bundeswehr beabsichtigte der Mann sein Auto zu wenden. Bei diesem Fahrmanöver landete er aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts auf dem linksseitigen Feld. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer entdeckte den festgefahrenen Kraftwagen und rief die Polizei.
Da auf dem Acker ein Flurschaden entstanden war, wurde durch die Beamten ein Verkehrsunfall aufgenommen. Im Zuge dessen bemerkten die Ordnungshüter eine mögliche Alkoholisierung bei dem Verunfallten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe im JWK Minden entnommen. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Wagen musste im Anschluss vom Feld geborgen werden.
