Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche mit Waffe auf fremdem Grundstück

Lübbecke (ots)

(FW) Ein auch für die Polizei nicht alltäglicher Hinweis erreichte die Ordnungshüter am vergangenen Samstag. Demnach hatte ein Lübbecker auf den Videoaufzeichnungen seiner Überwachungskamera entdeckt, wie unbekannte Täter auf seinem Grundstück mit einer mutmaßlichen Waffe hantierten.

Den Bildern zufolge hatten sich drei Jugendliche gegen 22:00 Uhr auf dem Hof des Mitteilers in der Straße "Klingelbrink" aufgehalten. Eine der Personen soll dabei mit einer Pistole in seiner Hand aufgefallen sein. Ohne weitere Vorkommnisse verließ das Trio das Grundstück.

Durch Ermittlungen der Polizei konnten in der Folge drei Verdächtige (17, 16 und 15 Jahre alt) ausgemacht werden.

Den Spezialisten der Kriminalpolizei war es möglich bei einem 16-Jährigen aus Lübbecke einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Hier fanden die Beamten insgesamt zwei Luftpistolen und einen Schlagring. Unter anderem wurde hier auch die in dem Video gesichtete Pistole sichergestellt.

Die Polizei führte bei dem Jugendlichen eine Gefährderansprache durch. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige zu.

