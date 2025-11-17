Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet nach Unfall an Ampel

Minden (ots)

(FW) Ein Autofahrer beschädigte am Freitagabend bei einem Kreuzungsunfall zwischen zwei Fahrzeugen nicht nur die dortige Ampel, sondern fiel durch weitere Verkehrsverstöße auf. Zudem wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt.

Der Mindener (26) fuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Kutenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Als er die Kreuzung zum Saarring passieren wollte, kollidierte der Mazda mit dem kreuzenden Opel einer Mindenerin. Diese fuhr auf dem Saarring in Fahrtrichtung Bierpohlweg. In Folge dessen schleuderte der Mazda 3 gegen den Ampelmasten und beschädigte diesen. Die 64-jährige Fahrerin des Opel wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem RTW in das Johannes-Wesling-Klinikum verbracht. Ersten Hinweisen zufolge hat die Meriva-Fahrerin den Kreuzungsbereich bei Grünlicht passiert.

Der Saarring war für die Unfallaufnahme für circa eine Stunde einseitig in Fahrtrichtung Marienstraße gesperrt. Die Ampel musste folglich durch die Stadt repariert werden. Durch die Wucht des Aufpralls waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die eingesetzten Beamten stellten während der Unfallaufnahme einen möglichen Drogenkonsum bei dem 26-Jährigen fest. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache verbracht, wo man eine Blutprobe entnahm. Während weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Mazdas keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er überreichte den Einsatzkräften ein gefälschtes Dokument, welches sichergestellt wurde. Zu allem Überfluss war auch das Kennzeichen seines Autos zur Entstempelung ausgeschrieben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell