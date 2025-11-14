Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zu schnell und gefälschter Führerschein - Kuriose Kontrolle in Petershagen

Petershagen (ots)

(FW) Eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle führte die Polizei am Dienstag in Petershagen durch. Die Verkehrsspezialisten ahndeten im Rahmen des Einsatzes 26 Geschwindigkeitsverstöße sowie vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei Elektrokleinstfahrzeugen.

In besonderer Weise negativ fiel gegen 12:25 Uhr ein 36-Jähriger auf. Der Rahdener fuhr durch die Kontrollstelle nicht mit dem zulässigen Tempo 50. Sein Volkswagen erreichte beim Messvorgang eine rücksichtslose Geschwindigkeit von 129 Stundenkilometern. Aufgrund dieses gefährlichen Fahrverhaltens wurde er angehalten. Im Zuge der Kontrolle beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein des Rasers.

Um den Tiguan von der Kontrollstelle zu fahren, bot sich der 26-jährige Beifahrer an. Die Beamten verlangten dafür die Einsichtnahme des Führerschein des Spengers. Hierbei wurde ermittelt, dass sich das Dokument nicht als Echt erwies. Aufgrund dessen wurde die Fälschung sichergestellt. Der Pkw musste schlussendlich vor Ort verbleiben. Auf den Fahrer und den Beifahrer kommen nun Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell