POL-MI: Betrunkener Sprinterfahrer landet im Graben

Petershagen (ots)

(FW) Auf der Lavelsloher Straße in Petershagen kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Alleinunfall, bei dem sich der Autofahrer leicht verletzte.

Ein 27-Jähriger befuhr gegen Mitternacht mit seinem Sprinter die Landstraße in Richtung Friedewalde. Zwischen der L803 und der Straße "Am Mindener Wald" kam der Mann mit seinem Mercedes-Benz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dort fuhr der Wagen zunächst über das Erdreich, stieß gegen ein Steinrohr und kam schlussendlich im Graben zum Stehen.

Das Auto wurde stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon, eine ärztliche Versorgung war an der Unfallstelle aber nicht notwendig.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten einen möglichen Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Folglich wurde der Mindener zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

