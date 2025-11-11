Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Einbrüche in Petershagen - Vierbeiner verbellt Eindringlinge

Petershagen (ots)

(FW) Der Polizei wurden am Montag insgesamt drei Einbrüche in Ovenstädt und Quetzen gemeldet. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang.

In der Ringstraße in Ovenstädt wurde am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr ein Haus gewaltsam angegangen. Hier durchsuchte man mehrere Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Eine aufmerksame Zeugin konnte auf der Flucht drei mögliche Diebe beobachten. Demnach handelte es sich bei einem Flüchtenden um einen größeren, schlankeren Mann. Des Weiteren soll sich ein weiterer männlicher Ganove aus dem Staub gemacht haben, welcher etwas kleiner gewesen sei und eine Cap getragen haben soll. Von dem dritten Unbekannten gibt es momentan leider keine Beschreibung. Eine weitere Auffälligkeit sei gewesen, dass ein Einbrecher eine Jacke um eine Hand gewickelt habe. Die drei Langfinger seien dann mit einem grau/blauen Pkw geflüchtet.

Ein weiterer Tatort am Montag lag in der Straße "Masloh' in Quetzen. Hier gelang es, zwischen 13:45 Uhr und 16:00 Uhr, eine Balkontür zu öffnen und Bargeld sowie Schmuck aus dem Haus zu entwenden.

Unweit davon entfernt, wurde am Montag versucht über eine Kellertür einzubrechen. In der Bückeburger Straße war es den Einbrechern, zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr, glücklicherweise nicht möglich in das Haus zu gelangen. Vermutlich schreckte der bellende Hund die Eindringlinge bei ihrem Versuch ab.

Wer in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0571 8866-0 an die Ermittler in Minden zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell