Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter flüchtet nach Körperverletzung

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Vor einem Kiosk an der Herforder Straße in Bad Oeynhausen ist es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männer gekommen.

Die Polizei wurde gegen 20:50 Uhr von einem Passanten zu einer Schlägerei vor dem Kiosk "Kiosk am Park" gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein 36-jähriger Mann plötzlich von einer unbekannten männlichen Person in den Rücken getreten. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, in welcher der Bad Oeynhauser mehrfach in das Gesicht geschlagen wurde.

Der Aggressor flüchtete im Anschluss über die Herforder Straße in Richtung Löhne. Er kann als männlich und circa 190-195cm groß beschrieben werden. Zudem soll er eine kräftige Statur gehabt haben und mit einer dunklen Wintermütze, einer schwarzen Weste und einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0571 8866-0 entgegen.

