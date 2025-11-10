PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweimal Totalschaden - Unfall mit einer Verletzten

Petershagen (ots)

(FW) Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagnachmittag in Petershagen, als zwei Fahrzeuge an der Kreuzung L770 und "An der Tapenau" miteinander kollidierten.

Demnach befuhr ein 62-Jähriger gegen 14:20 Uhr mit seinem VW die L770 in Fahrtrichtung Hille. Zeitgleich versuchte eine Hyundai-Fahrerin die Kreuzung aus der südlich gelegenen Straße "Auf der Tapenau" in Richtung Maaslingen zu überqueren. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Petershäger einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Grand Santa Fe gedreht, rutschte in den angrenzenden Straßengraben und beschädigte einen Wildzaun. Der ID4 wiederum schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Die Mindenerin verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in das JWK gebracht. Ihr 27-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der 62-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer trugen bei dem Unfall keine Verletzungen davon.

Beide Pkw erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 85.000 Euro geschätzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

