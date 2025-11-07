PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall - Polizei stellt flüchtigen Seniorfahrer

Minden (ots)

(FW) Auf dem Bayernring kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Donnerstag zwei Petershäger leichte Verletzungen erlitten.

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der innerörtlichen Straße in Fahrtrichtung Hahler Straße um kurz nach 12 Uhr. Demnach stieß ein 83-Jähriger mit seinem BMW gegen das vorausfahrende Fahrzeug eines 72-Jährigen. Trotz des offensichtlichen Schadens entfernte sich der Verursacher zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Insassen des Hyundais, darunter eine 69-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt. Nach erster Behandlung im Rettungswagen wurden sie zur medizinischen Versorgung in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht. Der Pkw wurde durch den Aufprall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

Dank aufmerksamer Zeugen war es der Polizei möglich, sofort eine Fahndung einzuleiten und den Verursacher unweit der Unfallstelle anzuhalten. Der Führerschein des Mindeners wurde sichergestellt.

