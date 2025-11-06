Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer zieht sich Kopfverletzung zu

Bad Oeynhausen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochmittag ein Fahrradfahrer zu, als er mit einer Autotür zusammenstieß, die dessen Fahrer gerade öffnete.

Der Kalletaler befuhr gegen 12:50 Uhr mit seinem Pedelec die Straße "Am Großen Weserbogen" in Fahrtrichtung Dehmer Straße. Als sich der 64-Jährige einem am Straßenrand geparkten Volvo näherte, öffnete dessen 53-jähriger Lenker die Fahrertür des Wagens. Dadurch kollidierte der Zweiradfahrer mit der Tür des Pkws und stürzte in der Folge auf die Straße. Hierbei zog sich der Mann eine Kopfverletzung zu. Nach erster medizinischer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort, wurde der Verletzte dem Klinikum Minden zugeführt.

Die Beamten des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen bitten nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell