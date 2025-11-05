PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch
Hüllhorst (ots)

(TB) "Time to Talk", unter diesem Slogan veranstaltet die Kreispolizeibehörde des Mühlenkreises zum dritten Mal einen Bürgerdialog. Gastgeber der Veranstaltung am Dienstag, den 11. November 2025 ist die Gemeinde Hüllhorst. Landrat Ali Dogan, Bürgermeister Michael Kasche sowie Polizeidirektorin Andrea Rosenboom laden um 18:00 Uhr in die Ilex-Halle ein. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Das Thema Sicherheit und Ordnung wird durch eigenes Erleben, Berichte in der lokalen Presse und in den sozialen Medien regelmäßig in das Bewusstsein der Bürger gerückt. Egal, ob es um den E-Scooterfahrer, feiernde Personengruppen und damit verbundenen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Verunreinigungen geht - vieles wird als besonders störend wahrgenommen und prägt das subjektive Empfinden. Die objektiv messbare Sicherheitslage zeichnet jedoch ein oftmals anderes Bild. Selbstverständlich nimmt die Polizei dieses Sicherheitsempfinden sehr ernst und hat den Fokus der polizeilichen Maßnahmen auf die Sicherheit im öffentlichen Bereich ausgerichtet. Aber werden diese vielfältigen Maßnahmen von der Bevölkerung des Mühlenkreises auch so wahrgenommen. Wo drückt der Schuh vor Ort? Was können die Sicherheitsbehörden unter-nehmen?

Auf Initiative von Landrat Ali Dogan geht die Kreispolizeibehörde mit dem Format "Time to Talk - Die Polizei lädt zum Sicherheitsgespräch" neue Wege. Wir möchten in entspannter Atmosphäre mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Stellen Sie uns ihre Fragen, sagen Sie uns, was sie bewegt, geben Sie uns Hinweise. Es können und dürfen alle Themen rund um die Sicherheit angesprochen werden. Wir möchten das gegenseitige Verständnis und Vertrauen stärken.

