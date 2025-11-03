PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall unter Alkoholeinfluss

Espelkamp, Löhne (ots)

(FW) Ein 45-Jähriger aus Löhne hat am Freitagabend in Espelkamp-Fabbenstedt einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss und war ohne Fahrerlaubnis sowie ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Löhner gegen 19:45 Uhr mit einem Ford die Mühlenstraße in Richtung Fabbenstedter Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Focus nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierauf überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte den Pkw selbstständig und unverletzt verlassen.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei ihm Alkoholgeruch fest, der durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde. Dem Mann wurde im Krankenhaus Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er das Auto ohne Versicherungsschutz geführt hatte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

