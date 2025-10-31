PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 51-jähriger Autofahrer touchiert Streifenwagen und flüchtet - Alkoholtest positiv

Minden (ots)

(DM) Polizeibeamte führten am Mittwochnachmittag auf der Straße "In den Bärenkämpen" eine Verkehrskontrolle durch und wurden Zeugen einer Verkehrsunfallflucht - an ihrem eigenen Streifenwagen.

Gegen 17 Uhr führten Polizeibeamte auf der Straße In den Bärenkämpen eine Kontrolle von E-Scootern durch. Hierzu hatten sie ihren Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand abgestellt.

Während der Kontrolle befuhr ein 51-Jähriger die Straße aus Richtung Sandtrift in Richtung Liebigstraße. Beim Vorbeifahren streifte der Mindener den geparkten Streifenwagen mit seinem BMW, wodurch ein dumpfer Knall zu hören war. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der Mann seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Sieben Bauern fortsetzte.

Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, schalteten Blaulicht und Anhaltesignal ein. Erst nach einer kurzen Strecke hielt der Fahrer an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch fest.

Der BMW-Fahrer wurde zur Polizeiwache Minden gebracht. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, konnte er die Wache wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

