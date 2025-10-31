Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Landesweite Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden

Minden-Lübbecke (ots)

(DM) Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden hat die Polizei Minden-Lübbecke in dieser Woche gezielt den Straßenverkehr in Minden und Bad Oeynhausen unter die Lupe genommen.

Am Donnerstag zog es den Verkehrsdienst in die Innenstadt von Bad Oeynhausen. Hier wurde kontrolliert, aufgeklärt und konsequent geahndet: Das Ergebnis des Einsatztages - 1 Strafanzeige, 26 Verwarngelder und 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Geschwindigkeitsverstößen oder dem Befahren der Fußgängerzone.

Eine Kontrolle stach dabei besonders hervor: Ein 48-jähriger Löhner fiel den Beamtinnen und Beamten im Bereich Bahnhofstraße/Paul-Baehr-Straße auf, als er mit seinem E-Scooter unberechtigt den Gehweg nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann deutliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwilliger Drogen- und Alkoholtest bestätigte den Verdacht - beide detektierten positiv. Damit nicht genug: Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten einen Schlagstock, der sichergestellt wurde. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz war die Folge. Doch die Liste endete hier nicht: Das benutzte Elektrokleinstfahrzeug war außerdem nicht versichert und auch noch als gestohlen gemeldet. Endergebnis: Weitere Anzeigen und die Sicherstellung des Scooters.

Bereits am Dienstag fand in Minden, im Bereich der Ringstraße, ebenfalls ein Schwerpunkteinsatz statt. Daraus resultierten 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 20 Verwarngelder. Der Fokus lag dabei insbesondere auf das Fehlverhalten gegenüber Fußgängern - etwa beim Halten an Stoppschildern oder der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

