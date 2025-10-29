Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb geht in Haft

Minden (ots)

(DM) Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter an der Gneisenaustraße wurde am Dienstagmittag ein Mann festgenommen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 36-jähriger, ohne festen Wohnsitz, gegen 12 Uhr versucht, mehrere Artikel aus dem Einkaufsgeschäft zu entwenden. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Vorfall, sprach den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Polizeibeamten durchsuchten anschließend den Tatverdächtigen. Dabei fanden sie ein Taschenmesser sowie ein Tierabwehrspray, die während der Tatausführung zugriffsbereit waren.

Der polizeibekannte 36-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann schließlich einem Haftrichter vorgeführt, der die Haft anordnete. Daraufhin wurde der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

