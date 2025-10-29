PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Mann auf Tankstellengelände festgenommen

Bad Oeynhausen-Dehme (ots)

(DM) Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Tankstelle an der Dehmer Straße (B61) gerufen. Dort sollte sich eine männliche Person auffällig verhalten und Passanten belästigen.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte gegen 21:45 Uhr auf einen 34-jährigen Bad Oeynhausener. Dieser war deutlich alkoholisiert und zeigte sich zunehmend verbal aggressiv, sodass zur Eigensicherung die Bodycam durch einen Beamten eingeschaltet wurde.

Bei der Überprüfung des Mannes im polizeilichen Auskunftssystem stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen noch ausstehender Kosten vorlag. Der 34-Jährige wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen.

Darüber hinaus ergaben erste Ermittlungen, dass der Mann zuvor offenbar mit einem Opel auf das Tankstellengelände gefahren war - obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Da zudem auch noch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurden ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen.

Im Anschluss verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam in Minden. Da am Dienstagmorgen jemand für ihn den haftbefreienden Betrag erbrachte, konnte der Bad Oeynhausener das Polizeigewahrsam als freier Mann verlassen. Ihn erwarten jedoch Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

