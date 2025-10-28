Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch - Festnahme dank aufmerksamen Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Zwei Männer verschafften sich am späten Montagabend gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude an der Weserstraße. Dabei entwendeten sie Werkzeug. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung dingfest gemacht werden.

Gegen 22:30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei dunkel gekleidete Personen vor einem sich im Ausbau befindlichen Objekt und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu diesem. Wenig später verließen sie das Objekt mit Gegenständen in den Händen und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Dank der präzisen Zeugenhinweise konnten alarmierte Streifenbeamte einen der mutmaßlichen Täter, einen 22-jährigen Löhner, im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Der polizeibekannte Mann wurde in der Folge dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt.

Das entwendete Werkzeug entdeckten die Einsatzkräfte schließlich in einem Gebüsch unweit des Tatortes. Es konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Auch das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten zudem verbotene Knallkörper, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige am Dienstagmorgen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Der zweite, bislang unbekannte Tatverdächtige konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell