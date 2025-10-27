Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Espelkamp (ots)

Weil er an der Koloniestraße mit einer Schusswaffe hantiert haben soll, hat ein Mann am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz in Espelkamp ausgelöst.

Die Polizei war gegen 15.20 Uhr zur Koloniestraße ausgerückt, nachdem man der Leitstelle gemeldet hatte, dass ein Mann offenbar eine Schusswaffe mit sich führte. Dabei soll der Fußgänger, so die Mitteiler, die Waffe an einem Zebrastreifen offenbar in Richtung eines Rollerfahrers gehalten haben.

Kurz darauf konnte der Mann (58) im Rahmen der eingeleiteten Fahndung von der Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnten die Polizisten eine geladene Schreckschusswaffe auffinden und sicherstellen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 58-Jährige seinen Weg fortsetzen. Zudem leiteten die Gesetzeshüter ein Verfahren gegen den Mann ein.

