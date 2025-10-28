Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) bietet im November Workshop für Frauen und Männer ab 18 Jahren an

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Am Samstag, dem 29. November bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde einen Workshop für Frauen und Männer ab 18 Jahren an.

Die Veranstaltung unter dem Motto "Gewalt kann jeden treffen" findet von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der Schule Rodenbeck, Wilhelm-Tell-Straße 6 in 32429 Minden statt und wird von den Deeskalationstrainern Sylke Lotz und Josua Conzendorf durchgeführt. Begleitet wird die Veranstaltung von der Präventionsdienststelle der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Ziel des Workshops ist es, sich mit möglichen Gefahren auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man sich schützen kann. Eigene Grenzen zu erfahren, Hilfe zu organisieren und der Ablauf eines Strafverfahrens sind nur einige Punkte, die an diesem Tag angesprochen werden.

Interessierte können sich ab sofort unter der E-Mail-Adresse kkkpo.minden@polizei.nrw.de für den Workshop anmelden. Die Kosten betragen pro Person 65,- Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell