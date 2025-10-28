PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) bietet im November Workshop für Frauen und Männer ab 18 Jahren an

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Am Samstag, dem 29. November bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde einen Workshop für Frauen und Männer ab 18 Jahren an.

Die Veranstaltung unter dem Motto "Gewalt kann jeden treffen" findet von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Sporthalle der Schule Rodenbeck, Wilhelm-Tell-Straße 6 in 32429 Minden statt und wird von den Deeskalationstrainern Sylke Lotz und Josua Conzendorf durchgeführt. Begleitet wird die Veranstaltung von der Präventionsdienststelle der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Ziel des Workshops ist es, sich mit möglichen Gefahren auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man sich schützen kann. Eigene Grenzen zu erfahren, Hilfe zu organisieren und der Ablauf eines Strafverfahrens sind nur einige Punkte, die an diesem Tag angesprochen werden.

Interessierte können sich ab sofort unter der E-Mail-Adresse kkkpo.minden@polizei.nrw.de für den Workshop anmelden. Die Kosten betragen pro Person 65,- Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:24

    POL-MI: Starkstromkabel entwendet

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr auf Kanzlers Weide Starkstromkabel in einer Länge von rund 1.200 Meter gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst gewaltsam Zugang zu einem auf einer Grünfläche stehenden Gebäude, welches zur Stromversorgung dient. Nach Unterbrechung der Stromverbindung kappten die Unbekannten schließlich mehrere Starkstromkabel. Im ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:44

    POL-MI: Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

    Espelkamp (ots) - Weil er an der Koloniestraße mit einer Schusswaffe hantiert haben soll, hat ein Mann am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz in Espelkamp ausgelöst. Die Polizei war gegen 15.20 Uhr zur Koloniestraße ausgerückt, nachdem man der Leitstelle gemeldet hatte, dass ein Mann offenbar eine Schusswaffe mit sich führte. Dabei soll der Fußgänger, so die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:10

    POL-MI: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

    Lübbecke (ots) - (SN) Bei einem mutmaßlichen Alleinunfall hat sich am Freitagmittag eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Den Erkenntnissen zufolge hatte die 51-Jährige mit ihrem Pedelec gegen 12.15 Uhr die Gehlenbecker Straße aus Richtung der Berliner Straße kommend befahren. Dabei touchierte die Lübbeckerin kurz vor der Einmündung zur Bleichstraße offenbar einen rechtsseitig verlaufenden Bordstein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren