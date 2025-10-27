POL-MI: Starkstromkabel entwendet
Minden (ots)
(SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr auf Kanzlers Weide Starkstromkabel in einer Länge von rund 1.200 Meter gestohlen.
Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst gewaltsam Zugang zu einem auf einer Grünfläche stehenden Gebäude, welches zur Stromversorgung dient. Nach Unterbrechung der Stromverbindung kappten die Unbekannten schließlich mehrere Starkstromkabel. Im Anschluss wurde die Beute, mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug, von der Örtlichkeit abtransportiert.
Hinweise zu den Tätern und benutzten Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell