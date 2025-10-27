Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Starkstromkabel entwendet

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 9.40 Uhr auf Kanzlers Weide Starkstromkabel in einer Länge von rund 1.200 Meter gestohlen.

Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst gewaltsam Zugang zu einem auf einer Grünfläche stehenden Gebäude, welches zur Stromversorgung dient. Nach Unterbrechung der Stromverbindung kappten die Unbekannten schließlich mehrere Starkstromkabel. Im Anschluss wurde die Beute, mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug, von der Örtlichkeit abtransportiert.

Hinweise zu den Tätern und benutzten Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell