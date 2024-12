Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung in Bahn

Ludwigshafen (ots)

Eine 11-Jährige, die in Begleitung einer 10-jährigen Freundin war, geriet am 18.12.2024, gegen 14 Uhr, an der Endhaltestelle Oggersheim mit sechs bislang unbekannten Mädchen (laut Personenbeschreibung alle etwa 12 Jahre alt) in Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung wurde die 11-Jährige beleidigt und bespuckt. Auch nachdem die Kinder die Straßenbahn in Richtung Ludwigshafen Hauptbahnhof bestiegen hatten, wurde die 11-Jährige mehrfach beleidigt und körperlich angegangen. Unter anderem wurde sie zunächst zu Boden geschubst und ihr dann ins Gesicht getreten. Schließlich konnten die 11-Jährige und ihre Freundin die Bahn am Hauptbahnhof verlassen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat an der Haltestelle in Oggersheim oder in der Straßenbahn etwas beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Tathergang oder zu den Mädchen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

