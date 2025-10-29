PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Briefkasten zur Detonation gebracht

Minden (ots)

(SN) Am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte wegen einer Sachbeschädigung in die Knappstraße gerufen.

Dort hatten Unbekannte in den zurückliegenden Nachtstunden an einem freistehenden Einfamilienhaus einen Böller in einen Briefkasten gelegt und diesen damit zur Detonation gebracht. Dabei riss der stark beschädigte Briefkasten aus seiner Halterung und prallte durch die Wucht gegen einen geparkten VW. Die Tat könnte sich den Ermittlungen zufolge gegen 23 Uhr ereignet haben. Zu dieser Zeit hatte der Geschädigte einen lauten Knall vernommen.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

