POL-MI: Briefkasten zur Detonation gebracht
Minden (ots)
(SN) Am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte wegen einer Sachbeschädigung in die Knappstraße gerufen.
Dort hatten Unbekannte in den zurückliegenden Nachtstunden an einem freistehenden Einfamilienhaus einen Böller in einen Briefkasten gelegt und diesen damit zur Detonation gebracht. Dabei riss der stark beschädigte Briefkasten aus seiner Halterung und prallte durch die Wucht gegen einen geparkten VW. Die Tat könnte sich den Ermittlungen zufolge gegen 23 Uhr ereignet haben. Zu dieser Zeit hatte der Geschädigte einen lauten Knall vernommen.
Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell