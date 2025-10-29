Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Spraydose verletzt

Rahden (ots)

(SN) Am Dienstag, 21. Oktober 2025, ereignete sich auf dem Schulgelände der Sekundarschule Rahden gegen 19.45 Uhr ein Vorfall, bei dem ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde.

Demnach befanden sich drei bisher unbekannte Personen auf dem Schulareal an der Freiherr-vom-Stein-Straße und zündelten offenbar mit einer Spraydose. Ebenfalls auf dem Gelände befand sich der 15-Jährige mit zwei Freunden.

Auf den Sachverhalt angesprochen, richtete einer der Unbekannten das Behältnis in Richtung des Jugendlichen, wodurch dieser durch die Flammen leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete das unbekannte Trio mit einem schwarzen Motorroller vom Ort des Geschehens.

Der Verursacher der Verletzung konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 14-16 Jahre alt, schlanke Statur, Oberlippenbart. Die beiden weiteren Unbekannten dürften nach Aussage des Geschädigten ein ähnliches Erscheinungsbild aufweisen.

Hinweise zu dem Trio nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell