Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Körperverletzung am ZOB - Polizei bittet um Hinweise

Lübbecke (ots)

(DM) Am Montagabend kam es gegen 18:30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Lübbecke, Papendiek, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der Hüllhorster gemeinsam mit einer Begleiterin auf einen Bus, als er offenbar unvermittelt von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegangen und beleidigt wurde. Der 30-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Anschluss flüchteten das Angreifer-Duo offenbar mit der Buslinie 604 von der Tatörtlichkeit.

Der erste Tatverdächtige wird als etwa 20 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er trug ein rotes Shirt und eine Jeans. Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein, eine dünne Statur gehabt sowie eine Brille und einen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

