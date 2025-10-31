PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Unfallflucht auf der Sielstraße - Ermittler suchen braunen Pkw

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Infolge einer Unfallflucht auf der Sielstraße am Dienstagabend sucht die Polizei nach dem Fahrer eines braunen Autos.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 15-jähriger Mofa-Fahrer gegen 18 Uhr die Sielstraße aus Richtung "Am Wiesendamm" kommend zur Werster Straße hin befahren. Dabei kam ihm ein brauner Pkw entgegen und bog offenbar unvermittelt nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei ein. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der 15-Jährige stark ab und kam dabei zu Sturz. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Anstatt sich um den Verunfallten zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte mit dem Pkw, bei dem es sich um einen VW Touran oder ein ähnliches Modell handeln könnte, von der Örtlichkeit in Richtung der Werster Straße.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

