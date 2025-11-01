Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrfamilienhaus nach Kellerbrand geräumt - niemand verletzt

Lübbecke (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es am frühen Samstagabend in einem Mehrparteienhaus an der Händelstraße in Lübbecke. In einem Versorgungsraum waren Unrat und abgestellte Möbelstücke in Brand geraten. In der Folge breitete sich Rauch in dem Gebäudekomplex mit 45 gemeldeten Bewohnern aus.

Die eintreffenden Einsatzkräfte brachten die anwesenden Bewohner in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern. Nach einer Prüfung auf eine etwaige Rauchbelastung in dem Haus konnten im Laufe des Abends sämtliche Bewohner unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch das Großaufgebot der Feuerwehr am Einsatzort waren die Händelstraße sowie weitere umliegende Straßen zeitweise gesperrt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell