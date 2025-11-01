PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrfamilienhaus nach Kellerbrand geräumt - niemand verletzt

Lübbecke (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es am frühen Samstagabend in einem Mehrparteienhaus an der Händelstraße in Lübbecke. In einem Versorgungsraum waren Unrat und abgestellte Möbelstücke in Brand geraten. In der Folge breitete sich Rauch in dem Gebäudekomplex mit 45 gemeldeten Bewohnern aus.

Die eintreffenden Einsatzkräfte brachten die anwesenden Bewohner in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern. Nach einer Prüfung auf eine etwaige Rauchbelastung in dem Haus konnten im Laufe des Abends sämtliche Bewohner unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch das Großaufgebot der Feuerwehr am Einsatzort waren die Händelstraße sowie weitere umliegende Straßen zeitweise gesperrt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 16:03

    POL-MI: 51-jähriger Autofahrer touchiert Streifenwagen und flüchtet - Alkoholtest positiv

    Minden (ots) - (DM) Polizeibeamte führten am Mittwochnachmittag auf der Straße "In den Bärenkämpen" eine Verkehrskontrolle durch und wurden Zeugen einer Verkehrsunfallflucht - an ihrem eigenen Streifenwagen. Gegen 17 Uhr führten Polizeibeamte auf der Straße In den Bärenkämpen eine Kontrolle von E-Scootern durch. Hierzu hatten sie ihren Funkstreifenwagen mit ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 14:13

    POL-MI: Unfallflucht auf der Sielstraße - Ermittler suchen braunen Pkw

    Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Infolge einer Unfallflucht auf der Sielstraße am Dienstagabend sucht die Polizei nach dem Fahrer eines braunen Autos. Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 15-jähriger Mofa-Fahrer gegen 18 Uhr die Sielstraße aus Richtung "Am Wiesendamm" kommend zur Werster Straße hin befahren. Dabei kam ihm ein brauner Pkw entgegen und bog offenbar ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:13

    POL-MI: Landesweite Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden

    Minden-Lübbecke (ots) - (DM) Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden hat die Polizei Minden-Lübbecke in dieser Woche gezielt den Straßenverkehr in Minden und Bad Oeynhausen unter die Lupe genommen. Am Donnerstag zog es den Verkehrsdienst in die Innenstadt von Bad Oeynhausen. Hier wurde kontrolliert, aufgeklärt und konsequent ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren