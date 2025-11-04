Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Rahden-Kleinendorf (ots)

(DM) Ein Abbiegevorgang in Rahden-Kleinendorf endete am Montagmorgen mit einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin, die dabei leicht verletzt wurde.

Ein 63-jähriger Autofahrer war gegen 07:50 Uhr mit seinem Cupra auf der Diepholzer Straße (B239) unterwegs. An der Einmündung zur Osnabrücker Straße wollte der Mann nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr eine Rahdenerin (62) mit ihrem Pedelec die Osnabrücker Straße in Richtung Rahden.

Im Einmündungsbereich kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog sich nach erster Inaugenscheinnahme glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lübbecke.

Am Auto des Wagenfelders, der unverletzt blieb, entstanden Beschädigungen an Kotflügel und Windschutzscheibe, das Pedelec der Frau wies Lackkratzer auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

