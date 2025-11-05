Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt mutmaßlich berauschten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Minden (ots)

(FW) Ein Mann aus Porta-Westfalica steht im Verdacht, am Mittwoch in der Mindener Innenstadt unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Einsatzkräften der Wache Minden geriet gegen 00:45 Uhr im Rahmen ihrer Streife auf der Ringstraße ein Audi in den Fokus. Trotz mehrmaliger Anhaltezeichen setzte der Fahrer mit seinen vier Insassen die Fahrt für etwa einen Kilometer fort und hielt erst an der Hermannstraße an.

Während der nachfolgenden Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer sichtlich nervös und es ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Außerdem wurde nach einer Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem bekannt, dass der 26-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich gab es einige Auffälligkeiten bei dem geführten A4. So war dieser weder zugelassen, noch hatte er die richtigen Kennzeichen angebracht.

Dem Portaner wurde eine Blutprobe im Johannes-Wesling-Klinikum entnommen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.

