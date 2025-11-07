PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Porta-Westfalica (ots)

(FW) Ein Mann aus Porta-Westfalica versuchte, sich mit seinem Roller einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Donnerstagnachmittag auf der Straße "An der Pforte" in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Die Beamten konnten ihn stellen.

Den Einsatzkräften fiel der Rollerfahrer auf, welcher gegen 13:15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den verkehrsberuhigten Bereich einfuhr. Sie forderten den Biker zum Anhalten auf, doch er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte unter anderem über die Straßen "Platte Weide", "Im Werder" und "Hauptstraße", wobei der 20-Jährige mehrfach über die Gehwege und Grünflächen fuhr und dabei den Gegenverkehr gefährdete. Glücklicherweise führte dieses Fehlverhalten zu keinen Verkehrsunfällen.

Auf der Hauptstraße endete die Flucht, da die Beamten den Portaner an einer günstigen Stelle mit ihrem Streifenwagen stoppen konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht die nötige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass an dem Zweirad keine gültigen Kennzeichen angebracht waren und er keinen Eigentumsnachweis für das Gefährt hatte.

Die Piaggio wurde schlussendlich sichergestellt. Aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun diverse Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

