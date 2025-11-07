PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Minden (ots)

(TB) In der Mindener Innenstadt kam es in den Morgenstunden des Freitags zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein Pärchen zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging das Mindener Pärchen gegen 01:30 Uhr entlang der Obermarktstraße. Aus bisher unbekannten Gründen wurden sie hier von zwei Männern mit Schlägen und Tritten attackiert. Die 38-jährige Frau sowie der 41-jährige Mann zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung konnten sie vor Ort wieder entlassen werden.

Einen der beiden flüchtigen Aggressoren konnte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung im Bereich Markt antreffen. Der stark alkoholisierte Mann (36) aus Gronau wurde zwecks Blutprobe der Polizeiwache Minden zugeführt. Die Nahbereichsfahndung nach dem zweiten Täter führte nicht zu dessen Ergreifung.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:25

    POL-MI: Auffahrunfall - Polizei stellt flüchtigen Seniorfahrer

    Minden (ots) - (FW) Auf dem Bayernring kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Donnerstag zwei Petershäger leichte Verletzungen erlitten. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der innerörtlichen Straße in Fahrtrichtung Hahler Straße um kurz nach 12 Uhr. Demnach stieß ein 83-Jähriger mit seinem BMW gegen das vorausfahrende Fahrzeug eines 72-Jährigen. Trotz des offensichtlichen Schadens entfernte sich der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:35

    POL-MI: Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

    Porta-Westfalica (ots) - (FW) Ein Mann aus Porta-Westfalica versuchte, sich mit seinem Roller einer Polizeikontrolle zu entziehen, als er am Donnerstagnachmittag auf der Straße "An der Pforte" in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Die Beamten konnten ihn stellen. Den Einsatzkräften fiel der Rollerfahrer auf, welcher gegen 13:15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den verkehrsberuhigten Bereich einfuhr. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:57

    POL-MI: Aufmerksamer Zeuge trägt maßgeblich zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht bei

    Lübbecke (ots) - (FW) Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch entscheidend dazu beigetragen, eine Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person in Lübbecke aufzuklären. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 88-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem VW von der Steubenstraße kommend in den Kreisverkehr zur Osnabrücker Straße ein. Im Kreisel touchierte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren