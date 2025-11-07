Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Minden (ots)

(TB) In der Mindener Innenstadt kam es in den Morgenstunden des Freitags zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein Pärchen zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ging das Mindener Pärchen gegen 01:30 Uhr entlang der Obermarktstraße. Aus bisher unbekannten Gründen wurden sie hier von zwei Männern mit Schlägen und Tritten attackiert. Die 38-jährige Frau sowie der 41-jährige Mann zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung konnten sie vor Ort wieder entlassen werden.

Einen der beiden flüchtigen Aggressoren konnte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung im Bereich Markt antreffen. Der stark alkoholisierte Mann (36) aus Gronau wurde zwecks Blutprobe der Polizeiwache Minden zugeführt. Die Nahbereichsfahndung nach dem zweiten Täter führte nicht zu dessen Ergreifung.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell